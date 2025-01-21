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Красноярца, который избил подростка из-за длинных волос, отправили на обязательные работы

В Красноярске осудили мужчину, который напал на подростка из-за длинных волос
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Телеграм-канал «Борус. Люди»

Суд в Красноярске отправил мужчину на обязательные работы за нападение на незнакомого подростка. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Инцидент произошел 2 сентября прошлого года во дворе дома на улице Воронова. Как было установлено, мужчина распивал на улице спиртные напитки и подошел к компании подростков, чтобы высказать недовольство их внешним видом. Сначала 26-летний красноярец обматерил несовершеннолетних, а затем пнул девочку и выбил зубы молодому человеку за «слишком длинные волосы».

«Он приблизился к 17-летнему парню, поставил ему подножку, уронил на землю и нанес кулаком множественные удары в голову и по телу, причинив физическую боль и телесные повреждения. В результате побоев у подростка были выбиты два зуба, он получил ушиб тканей лобной области и рваные раны губ», — говорится в сообщении.

Первоначально на нападавшего составили протокол за мелкое хулиганство и собрали материал по статье «Побои». Впоследствии против него возбудили уголовное дело о хулиганстве. На суде мужчина признал вину и принес публичные извинения, кроме того, он возместил расходы на лечение и компенсировал моральный вред. Виновного приговорили к наказанию в виде 350 часов обязательных работ.

Ранее калининградец ударил ученицу воскресной школы, бросившую снежок в его машину.

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