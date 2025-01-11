Калининградец ударил ученицу воскресной школы, бросившую снежок в его машину

В Калининграде водитель ударил девочку за попадание снежком по его машине

В Калининграде мужчина напал на девочку, попавшую снежком по его машине, сообщает Amber Mash.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел 5 января в микрорайоне Александра Космодемьянского. Как рассказала мать потерпевшей, две ее дочери, 6 и 10 лет, шли в воскресную школу и по дороге решили поиграть в снежки. Девочки начали бросаться снегом и случайно попали в проезжающую белую машину.

Водитель немедленно затормозил, вышел из автомобиля и направился в сторону сестер. Мужчина ударил по голове младшую, Алису, от чего у нее остались на лбу шишка и гематома. Сейчас мать девочки собирается привлечь неизвестного к ответственности и ищет свидетелей конфликта.

Ранее россиянин напал на детей, игравших в снежки.