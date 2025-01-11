Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Калининградец ударил ученицу воскресной школы, бросившую снежок в его машину

В Калининграде водитель ударил девочку за попадание снежком по его машине
close
Виталий Аньков/РИА Новости

В Калининграде мужчина напал на девочку, попавшую снежком по его машине, сообщает Amber Mash.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел 5 января в микрорайоне Александра Космодемьянского. Как рассказала мать потерпевшей, две ее дочери, 6 и 10 лет, шли в воскресную школу и по дороге решили поиграть в снежки. Девочки начали бросаться снегом и случайно попали в проезжающую белую машину.

Водитель немедленно затормозил, вышел из автомобиля и направился в сторону сестер. Мужчина ударил по голове младшую, Алису, от чего у нее остались на лбу шишка и гематома. Сейчас мать девочки собирается привлечь неизвестного к ответственности и ищет свидетелей конфликта.

Ранее россиянин напал на детей, игравших в снежки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами