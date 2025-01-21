В Турции несколько человек пострадали при взрыве в гостинице

Hürriyet: в Турции произошел взрыв газа в гостинице, ранены четыре человека

В Турции произошел взрыв газа в гостинице, ранены четыре человека. Об этом сообщает издание Hürriyet.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте «Йылдыз». После взрыва газа начался пожар, на место прибыли оперативные службы.

Пострадали четверо спортсменов, которые проживали в местном центре зимнего спорта и туризма. Один из них был эвакуирован в близлежащую больницу на вертолете из-за тяжелого состояния.

До этого в турецкой провинции Бартын сгорел деревянный отель, рассчитанный на 40 постояльцев. Он находился в живописном горном месте. Пожарные потушили пламя прежде, чем оно перекинулось на лес вокруг отеля. По имеющимся сведениям, полностью уничтожены 11 из 13 номеров, несколько человек получили отравления угарным газом.

Ранее главу турфирмы приговорили к 5 годам за выселение детей из отеля в Турции.