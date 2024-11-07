Директора турфирмы осудили на 5 лет по делу о выселении детей из турецкой гостиницы

Московский суд приговорил директора туристической фирмы «Колибри-Тур МСК» Вугара Алакбарова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о небезопасных услугах и мошенничестве. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Алакбарова признали виновным в совершении 40 эпизодов мошенничества. Ранее он руководил компаниями, которые незаконно продавали комплексные туры. Сами фирмы не были занесены в реестр туроператоров и не имели права заниматься подобной деятельностью.

Летом 2023 года осужденный решил организовать отдых в Турции для 90 детей. Он получил деньги за путевки от родителей, однако выполнять договоренности не собирался.

Алакбаров не оплатил гостиничные номера, где должны были жить дети, а также не купил обратные билеты в Москву. Из-за этого детей выселили из отеля ночью, что подвергло их жизни опасности.

Общий ущерб, нанесенный Алакбаровым, составил 3,9 млн рублей. От его действий пострадали 40 человек.

Вместе с Алакбаровым работала и Наталия Маркина, которая была индивидуальным предпринимателем. С 1 января 2020 года по 8 августа 2023 года они заключили около 100 договоров по организации детского отдыха, однако свои обязательства не выполнили. В прошлом году Маркину также обвинили в крупном мошенничестве.

Ранее пенсионерка из Югорска поверила мошенникам и лишилась 1,2 млн рублей.