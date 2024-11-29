Курганская школьница отдала мошенникам деньги матери, пытаясь купить игровую валюту

В Кургане школьница поверила мошенникам и отдала им деньги своей матери, пытаясь приобрести валюту для онлайн-игры. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, девочка играла в онлайн-игру и захотела купить виртуальную валюту для нее. Школьница стала искать способы это сделать и связалась с «контактным лицом» в мессенджере, чтобы обсудить этот вопрос. Злоумышленники спросили, есть ли у нее мобильное приложение для перевода денег, и та ответила, что такое есть у ее матери.

После этого школьница взяла телефон родительницы и, выполняя инструкции аферистов, перевела на указанные ими реквизиты более 30 тысяч рублей. Преступники пытались убедить девочку повысить лимит на кредитной карте матери и взять заем, однако та отказалась и прекратила общение.

На следующий день она рассказала о произошедшем матери. Женщина обратилась в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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