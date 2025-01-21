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Фитнес-эксперт рассказал, можно ли делать перерывы в тренировках

Фитнес-эксперт Литовченко призвал избегать перерывов в тренировках
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Shutterstock

Перерывы в спортивных тренировках могут привести к потере достигнутого результата, поэтому лучше их избегать. Об этом Pravda.Ru рассказал фитнес-эксперт, основатель фитнес-студии Fitlit Сергей Литовченко.

«Если человек полноценно бросает свой режим, питание, спорт и возвращается к тому, что начинает есть гамбургеры, меньше двигаться, больше спать, тогда мышцы, не получая нагрузки, будут ослабевать. А жир, наоборот, будет увеличиваться, и форму человек начнет терять», — уточнил эксперт.

При этом в случае, если человек перестанет заниматься фитнесом, но будет включать в свой распорядок дня другие нагрузки, ему удастся продлить полученный результат. Однако важно также придерживаться правильного питания, заключил Литовченко.

Профессиональный тренер Алиса Новикова до этого говорила, что наиболее эффективными при похудении являются комбинированные тренировки, которые будут состоять из кардио- и силовых упражнений. По ее словам, первые помогут сжечь больше калорий в начале занятий, вторые — ускорят метаболизм и увеличат мышечную массу.

Ранее фитнес-эксперт рассказал, как тренироваться дома.

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