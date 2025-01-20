Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фитнес-эксперт рассказал, как тренироваться дома

Фитнес-эксперт Литовченко: отжимания и приседания подойдут для тренировок дома
close
Freepik

Людям, которые хотят поддерживать себя в хорошей физической форме, но не могут посещать фитнес-клуб, стоит начать заниматься дома. Об этом Pravda.Ru рассказал фитнес-эксперт, основатель фитнес-студии Fitlit Сергей Литовченко.

Так, например, можно выполнять отжимания и приседания и постепенно увеличивать нагрузку. Например, в один день можно отжаться 10 раз, на следующий — 11-12 раз, чтобы мышцы почувствовали нагрузку.

«У нас мышцы развиваются, когда мы ощущаем нагрузку и даем ей им. Если же мы просто разогнали кровь, с одной стороны, тоже это хорошо, но мышцы не будут развиваться и будут стоять на месте, и пойдет регресс», — объяснил Литовченко.

Профессиональный тренер Алиса Новикова до этого говорила, что наиболее эффективными при похудении являются комбинированные тренировки, которые будут состоять из кардио- и силовых упражнений. По ее словам, первые помогут сжечь больше калорий в начале занятий, вторые — ускорят метаболизм и увеличат мышечную массу. Она уточнила, что кардио-тренировки включают в себя аэробные упражнения, например, бег, плавание, велосипед, прыжки на скакалке. К силовым тренировкам эксперт отнесла работу с отягощениями и упражнения с собственным весом.

Ранее россиянам объяснили, за что можно лишиться абонемента в фитнес-клуб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами