Фитнес-эксперт рассказал, как тренироваться дома

Людям, которые хотят поддерживать себя в хорошей физической форме, но не могут посещать фитнес-клуб, стоит начать заниматься дома. Об этом Pravda.Ru рассказал фитнес-эксперт, основатель фитнес-студии Fitlit Сергей Литовченко.

Так, например, можно выполнять отжимания и приседания и постепенно увеличивать нагрузку. Например, в один день можно отжаться 10 раз, на следующий — 11-12 раз, чтобы мышцы почувствовали нагрузку.

«У нас мышцы развиваются, когда мы ощущаем нагрузку и даем ей им. Если же мы просто разогнали кровь, с одной стороны, тоже это хорошо, но мышцы не будут развиваться и будут стоять на месте, и пойдет регресс», — объяснил Литовченко.

Профессиональный тренер Алиса Новикова до этого говорила, что наиболее эффективными при похудении являются комбинированные тренировки, которые будут состоять из кардио- и силовых упражнений. По ее словам, первые помогут сжечь больше калорий в начале занятий, вторые — ускорят метаболизм и увеличат мышечную массу. Она уточнила, что кардио-тренировки включают в себя аэробные упражнения, например, бег, плавание, велосипед, прыжки на скакалке. К силовым тренировкам эксперт отнесла работу с отягощениями и упражнения с собственным весом.

Ранее россиянам объяснили, за что можно лишиться абонемента в фитнес-клуб.