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В регионах России запустят аналог кадровой программы «Время героев»

Прием заявок для обучения героев СВО в ряде регионов России начнется в феврале
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Максим Блинов/РИА Новости

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев представил ректору Президентской академии Алексею Комиссарову проект «Герои Приангарья», который будет действовать в регионе по образцу федеральной программы для участников специальной военной операции (СВО) «Время героев». Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Кобзева, в Иркутской области новый проект будет запущен в феврале 2025 года.

Для начала необходимо сформировать общественный совет и корпус наставников, подготовить актив ветеранов СОВ для работы в качестве кураторов со студентами. После этого пройдет дистанционный отбор и тестирование участников спецоперации. Далее, после очного отбора, определятся победители, которые начнут обучение, рассказал губернатор.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов также сообщил, что 23 февраля в регионе начнется прием заявок на обучение по кадровой программе для участников СВО. Заявки можно подать до конца марта.

В Свердловской области также с февраля 2025 года будет запущена образовательная программа для бойцов СВО «Управленческие кадры Урала». Об этом заявил глава субъекта РФ Евгений Куйвашев. По итогам проекта в регионе сформируют управленческий кадровый резерв из местных жителей для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

Создание собственного аналога программы «Время героев» также анонсировал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Обучающую программу «Свой резерв 18» запустят в Удмуртии, а в Калужской области стартует программа «Герои земли Калужской».

Ранее сообщалось о завершении регистрации участников дополнительного набора «Времени героев».

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