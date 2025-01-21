Россиянам рассказали, как работает льготная ипотека для чиновников

Российские госслужащие могут получить ипотеку под 12% в рамках соответствующей льготной программы, так они могут компенсировать не только процентную ставку, но и стоимость самого жилья. Об этом Pravda.Ru рассказал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

По его словам, данная программа направлена на привлечение молодых кадров в государственную службу. Эксперт уточнил, что компенсация стоимости жилья может достигать 50% в зависимости от заслуг и компетенций чиновника.

«Так как по факту такая ипотека не так сильно накладна для бюджета, здесь решается и политический аспект, поэтому решено было ее продлить. Не удивлюсь, что могут быть изменения в сторону улучшения. Если будет виден эффект в привлечении молодых кадров, специалистов, то могут, например, и снизить ставку в целом, и повысить уровень компенсации. Такое тоже возможно», — отметил Ракута.

17 января сообщалось, что в России продолжили программу льготной ипотеки под 12% для чиновников, которая появилась в середине 2024 года. Эксперимент завершат 1 февраля 2027 года, после чего определят, стоит ли продолжить программу на регулярной основе или же можно ограничиться единовременными субсидиями госслужащим на покупку жилья, которые существуют и сейчас.

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