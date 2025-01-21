Юрист рассказал о возможности купить остров в России

Россияне могут приобрести частный остров в России, в том числе для ведения бизнеса. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал доктор юридических наук, профессор, заместитель председателя Союза юристов Москвы, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев.

По его словам, там они могут построить турбазу, пансионат, виллы, рыболовно-охотничьи базы и другие объекты. Приобрести такую недвижимость можно в Поволжье, в районе Курильских островов, на Ладожском озере, в Астраханской области и не только. Ограничением для осуществления сделок могут стать только земли сельскохозяйственного, промышленного или военного назначения.

При этом сделку оформят только для определенной цели, например, развития туризма или сельского хозяйства, подчеркнул юрист.

«Закон говорит: если в течение трех лет участок не освоен в соответствии с целевым назначением, то его изымают в доход государства», — напомнил Толмачев.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов до этого рассказал «Газете.Ru», что средняя стоимость трехкомнатной квартиры на рынке новостроек Москвы достигла 45,2 млн руб. (+19% за год). За такую сумму, по его словам, можно купить остров с виллой на Карибах, личный самолет или вертолет, а также полет в космос на суборбитальном корабле.

Ранее ученые заметили остров-призрак рядом с Азербайджаном.