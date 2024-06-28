Россиянам рассказали, что можно купить по цене московской «трешки»

Средняя стоимость трехкомнатной квартиры на рынке новостроек Москвы достигла 45,2 млн руб. (+19% за год). За такую сумму можно купить остров с виллой на Карибах, личный самолет или вертолет, а также полет в космос на суборбитальном корабле. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Он добавил, что также 45,2 млн руб. можно потратить на винодельню в Бордо (Франция), новую яхту из США, американский коллекционный автомобиль-родстер и картину итальянского художника – последователя Караваджо (XVII век).

Сырцов уточнил, что за последние 12 месяцев сильнее всего выросли цены на трехкомнатные квартиры в массовых новостройках (+16%, до 23,7 млн руб.). За ними следуют «трешки» от застройщиков в домах бизнес-класса (+14%, до 44,9 млн руб.) и в премиальных новостройках, где цена повысилась в среднем на 12%, до 75,5 млн руб.

До этого директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова сообщила, что за последние пять лет средняя цена квадратного метра элитного жилья в новостройках Москвы выросла более чем вдвое, до 1,971 млн руб. по итогам мая 2024 года.

Ранее стало известно, что в Москве стало продаваться больше новостроек премиум-класса.