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Россиянам рассказали, что можно купить по цене московской «трешки»

«Метриум»: остров и полет в космос можно купить по цене московской «трешки»

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Vladimir Baranov/Global Look Press

Средняя стоимость трехкомнатной квартиры на рынке новостроек Москвы достигла 45,2 млн руб. (+19% за год). За такую сумму можно купить остров с виллой на Карибах, личный самолет или вертолет, а также полет в космос на суборбитальном корабле. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Он добавил, что также 45,2 млн руб. можно потратить на винодельню в Бордо (Франция), новую яхту из США, американский коллекционный автомобиль-родстер и картину итальянского художника – последователя Караваджо (XVII век).

Сырцов уточнил, что за последние 12 месяцев сильнее всего выросли цены на трехкомнатные квартиры в массовых новостройках (+16%, до 23,7 млн руб.). За ними следуют «трешки» от застройщиков в домах бизнес-класса (+14%, до 44,9 млн руб.) и в премиальных новостройках, где цена повысилась в среднем на 12%, до 75,5 млн руб.

До этого директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова сообщила, что за последние пять лет средняя цена квадратного метра элитного жилья в новостройках Москвы выросла более чем вдвое, до 1,971 млн руб. по итогам мая 2024 года.

Ранее стало известно, что в Москве стало продаваться больше новостроек премиум-класса.

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