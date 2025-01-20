В Калининграде мужчина изрезал 18-летнего коллекционера ножом ради двух монет

Калининградец продал юноше две монеты и расправился с ним из-за спора о стоимости

Калининградец продал юному коллекционеру две монеты и расправился с ним из-за спора о стоимости. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Инцидент произошел 16 января в квартире на улице Князева в Калининграде. По данным следствия, 45-летний местный житель пришел к своему 18-летнему знакомому и набросился на него, вооружившись ножом. Он нанес ему не менее 20 ударов в область жизненно-важных органов и бросил в ванной. Жертва истекла кровью на месте происшествия, на следующее утро юношу без признаков жизни обнаружил его отец.

В СУ СКР по региону уточнили, что конфликт между потерпевшим и нападавшим возник из-за старинных монет, которые молодой человек накануне купил у злоумышленника. Последний был недоволен вырученной суммой и, расправившись с коллекционером, похитил из его дома ордена, монеты, антикварное имущество и 500 тыс. рублей.

Мужчину заключили под стражу до 17 марта 2025 года, ему уже предъявлено обвинение.

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