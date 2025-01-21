Врач рассказала, как предотвратить развитие депрессии после родов

После рождения ребенка женщинам важно не стесняться просить помощи у близких, чтобы справиться с тоской и усталостью и не допустить развития депрессии. Об этом kp.ru рассказала гинеколог Динара Березина.

Она также советует отложить домашние дела и чаще отдыхать вместе с ребенком. Часть из бытовых обязанностей можно переложить на других членов семьи, предложила врач. Кроме того, важно находить хотя бы полчаса в день только на себя. Например, погулять одной, принять теплую ванну или почитать книгу.

«И важно понимать, что грустить после родов — это нормально. Невозможно постоянно радоваться ребенку, вы имеете право устать. Вы можете даже плакать от усталости и тоски. Это не означает, что вы плохая мама. Вы хорошая, просто устали», — подчеркнула Березина.

Психотерапевт и эксперт международного онлайн-института психологии Smart Ирина Гребенкина до этого рассказала «Газете.Ru», что послеродовая депрессия (ПРД) — это депрессивные симптомы, которые появляются через четыре-шесть недель после родов. Женщина в этот период может чувствовать подавленное настроение, усталость; апатию или беспокойство; чувство вины; отчуждение по отношению к ребенку; нарушения во взаимодействии с семьей; навязчивые опасения о здоровье ребенка; нарушение сна, снижение аппетита.

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