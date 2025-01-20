Российские врачи забыли марлевый тампон внутри женщины после родов

В Якутии роженица обнаружила внутри себя марлевый тампон, который якобы забыли медики. Об этом сообщает Telegram-канал «SD Новости Якутии».

Как утверждает супруг женщины, его жена родила 16 января, а через двое с половиной суток из нее «выпал сгусток слизи и крови», который оказался марлевым тампоном, оставленным персоналом при зашивании разрыва промежности.

«Какой был ужас испытала жена, вся наша семья, обнаружив такое. С учетом того, что в больнице ее швы обрабатывали каждый день и брали мазок, делали рентген», — посетовал муж роженицы.

По словам мужчины, в медучреждении случившееся объяснили «человеческим фактором».

В администрации республиканской больницы отметили, что начали служебное расследование, результаты которого доведут до заявителей.

Ранее сообщалось, что женщина 18 лет терпела боль из-за врачей, которые забыли в ней иглу во время родов.