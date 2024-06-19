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В Краснодаре мигрант жил в квартире беременной сожительницы и систематически ее избивал

В Краснодаре иностранца задержали за истязание сожительницы

В Краснодаре мигранта подозревают в истязании россиянки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, гражданин Таджикистана проживал вместе с женщиной в ее квартире даже после того, как их отношения прекратились. В период с декабря прошлого года по июнь текущего иностранец постоянно избивал бывшую возлюбленную, нанося удары по голове и туловищу. При этом мужчина знал, что сожительница беременна.

«Благодаря совместной работе следователя и оперативных сотрудников, фигурант был задержан», – сообщается в публикации.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело. Следователи будут ходатайствовать о заключении под стражу. На данный момент проводится комплекс мероприятий, которые помогут установить все обстоятельства.

До этого родственники пропавшей гражданки Казахстана заявили, что она могла подвергаться насилию дома. По словам брата женщины, которая вместе с мужем переехала в Германию, возлюбленный истязал ее вместе с матерью. Более того, фотографиями она делилась с подругой.

Ранее во Владивостоке арестовали мигрантов, подозреваемых в групповом изнасиловании.

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