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Мальчик избил сверстницу металлическим прутом из-за отказа здороваться

В Красноярске школьник избил девочку металлическим прутом
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Телеграм-канал Kras Mash

В Красноярске полиция проводит проверку после избиения девочки сверстником. Об этом сообщает управление МВД по региону.

О произошедшем в ведомстве узнали после публикаций в соцсетях. Инцидент произошел на улице Тотмина. По данным правоохранителей, девятилетний мальчик несколько раз ударил сверстницу металлическим предметом.

«В настоящее время сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и очевидцев», – сообщается в публикации.

Как сообщает Kras Mash, школьник наносил удары металлическим прутом. По данным Telegram-канала, предположительно, ему не понравилось то, что с ним не поздоровались.

Школьника задержали местные жители, позже его передали полиции. По словам правоохранителей, он вел себя неадекватно.

До этого в Ивановской области пьяный 17-летний юноша толкнул девушку на кухне общежития. После этого молодой человек избил ее и запер в помещении.

Ранее в Красноярском крае подрались четыре человека-паука.

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