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Пьяный российский подросток избил и запер на кухне общежития девушку

В Ивановской области пьяный подросток избил и запер девушку на кухне общежития
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Shutterstock

В Ивановской области 17-летний подросток избил и запер на кухне общежития 21-летнюю девушку. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 17 января в общежитии, расположенном в поселке Старая Вичуга. Подросток, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, толкнул проживающую там девушку в общей кухне. После этого несовершеннолетний несколько раз ударил ее ногой по голове и стал удерживать в помещении, тем самым лишив свободы. Соседи услышали крики и вызвали на место полицию.

В результате произошедшего девушку госпитализировали. Подробной информации о ее состоянии не поступало.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Подростка задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее россиянин сломал возлюбленной челюсть и облил ее кипятком из чайника.

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