Вирусолог заявил о начале сезона гриппа и призвал россиян быть осторожными

Сезон гриппа в этом году только начинается, нарастает распространение вирусов гриппа типа А. Это «родственники» пандемического гриппа, поэтому важно соблюдать меры предосторожности, объяснил RT завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов.

Речь идет о вирусах, которые обычно становятся активными через сезон — так, в прошлом году их не было, в позапрошлом — были.

«Пока особых опасностей нет, но дело в том, что беречься всегда должны люди из групп повышенного риска тяжёлого течения заболевания», — предупредил вирусолог.

К группам риска относятся пожилые люди старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, в том числе — с диабетом, а также те, кто имеет пересаженные органы и по этой причине пьет препараты для подавления иммунитета. Таким людям нужно не просто «абстрактно беречься», а обязательно носить маски при посещении общественных мест, мыть руки, лицо, подчеркнул Нетёсов.

Напомним, накануне врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова заявила, что ВОЗ «пугает» прогнозами о надвигающейся пандемии гриппа. По ее словам, особых негативных сценариев пока нет, наблюдается распространение обычного эпидемического вируса.

Ранее вирусолог предупредила об угрозе заражения таиландским штаммом гриппа.