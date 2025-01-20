Инфекционист: ВОЗ пугает пандемией гриппа, но пока предпосылок нет

По прогнозам ВОЗ, в этом сезоне мир ожидает пандемия гриппа, однако не уточняются сроки и интенсивность волны заболеваний, сообщила доктор медицинских наук, завкафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова. Пока выявляется обычный эпидемический вирус — сценария, наподобие распространения коронавирусной инфекции, не будет, заявила она в пресс-центре НСН.

Врачи долго изучали вирус гриппа и хорошо его знают, а значит могут делать прогнозы о развитии ситуации и своевременно проводить профилактику, отметила Малинникова. По ее словам, особых негативных сценариев пока нет, хотя данные ВОЗ не так оптимистичны.

«Мы не ожидаем того, что случилось с коронавирусной инфекцией, но все же ВОЗ нас пугает и говорит, что пандемия гриппа будет. Вопросы: когда она будет и какого уровня», — пояснила инфекционист.

Пока, по ее словам, курсирует обычный эпидемический вирус, хоть и с некоторыми «нюансами» с точки зрения клинических проявлений.

Напомним, в Роспотребнадзоре до этого сообщили, что существенного подъема заболеваемости гриппом в России не ожидается. Это связано с успешной кампанией вакцинации — привито более 82 миллионов человек.

Ранее вирусолог предупредила об угрозе заражения таиландским штаммом гриппа.