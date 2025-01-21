Аэропорты Ульяновска и Казани возобновили работу

Ограничения на работу аэропортов Ульяновска и Казани сняты, суда снова принимают

В аэропортах Казани и Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Коренянко заверил, что экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все требующиеся меры для обеспечения безопасности полетов. Он назвал это главным приоритетом.

Около половины седьмого утра в аэропортах Казани и Ульяновска вводили ограничения на прилет и вылет воздушных судов для обеспечения безопасности.

Предварительная причина ограничения — защита от атак беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Саратове из-за угрозы атаки беспилотников вылет самолета был отложен почти на пять часов.