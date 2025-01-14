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В Москве омбудсмен обратила внимание на школьниц, пнувших ребенка ради видео

В Москве омбудсмен возьмет на контроль ситуацию с избиением ребенка девушками
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user3826502939884/TikTok

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что правоохранители уже занимаются ситуацией с избиением ребенка школьницами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам омбудсмена, мальчик, которого пинали девушки на кадрах, не пострадал. Следователи уже установили личности героинь видео. На данный момент «возбуждается уголовное дело». Сама Ярославская также взяла ситуацию на контроль.

«Вот, конечно, буду брать на контроль с выездом в школу и пониманием, что побудило девочек к такой жестокости», – поделилась она.

Инцидент произошел в одной из столичных квартир. По данным Telegram-канала Baza, две девушки решили снять ролик для TikTok, для этого они поставили плачущего маленького ребенка на кровать. Одна из героинь видео пнула мальчика в спину, ребенок отлетел, а сама девушка стала танцевать.

Школьницы сами опубликовали кадры в соцсетях, после чего материал попался на глаза правоохранителям.

Ранее в Башкирии подростки ради мести толпой избили сверстника.

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