В США детскую писательницу и ее мужа осудили за издевательства над детьми

NYP: писательницу Вулфталь осудили за издевательства над детьми во Флориде

Детскую писательницу из Флориды Дженнифер Вулфталь, автора книги «Настоящий друг», и ее мужа Джозефа обвинили в издевательствах над детьми, пишет The New York Post (NYP).

По информации издания, Вулфталь и ее мужа приговорили к 12 и 10 годам тюремного заключения. Супруги пошли на сделку со следствием и признали себя виновными.

Следствие установило, что они наказывали детей разными способами, запирали их в комнате и заставляли писать «Я дурак». Детей изъяли из семьи с симптомами недоедания, в синяках.

«Соглашение о признании вины и вынесении приговора гарантирует, что Вульфтали проведут значительное время в тюрьме, в то время как оно защищает и без того травмированных жертв от стресса, связанного с необходимостью давать показания», — говорится в публикации.

До этого Telegram-канал «Челны онлайн» опубликовал видео, на котором мужчина издевается над ребенком в Набережных Челнах.

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