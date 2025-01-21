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США прекратят нести финансовую обузу других стран

Уиткофф: США не будут финансировать страны, не желающие оплачивать свой прогресс
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Andrew Kelly/Reuters

Специальный представитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф отметил, что Соединенные Штаты не намерены предоставлять финансовую помощь тем странам, которые отказываются инвестировать в свое развитие. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хватит с нас нести финансовую обузу наций, которые не хотят финансировать собственный прогресс. День чистых чеков закончен», — заявил Уиткофф в ходе инаугурационного парада в честь вступления Дональда Трампа в должность президента.

Накануне издание Daily Mail со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников писало, что президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, запрещающий помощь другим странам, если она противоречит стратегическим интересам Соединенных Штатов. Согласно материалу издания, вероятно, после подписания документа США сразу прекратят вливание американских денег в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Ранее опрос показал, что значительная часть американцев считает объем военной помощи США Израилю и Украине чрезмерным.

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