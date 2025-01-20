Трамп планирует запретить помощь США другим странам

Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность планирует подписать указ, запрещающий помощь другим странам, если она противоречит стратегическим интересам Соединенных Штатов. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников из будущей администрации политика.

Согласно материалу издания, вероятно, после подписания документа США сразу прекратят вливание американских денег в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

20 января 2025 года Трамп возвращается в Белый дом. 47-й президент США вовсю готовится к новому, второму сроку. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вступая в должность во второй раз, он пообещал в первый же день президентства подписать более сотни указов и отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну.

Ранее сообщалось, что Трамп поручит американским ведомствам оценить торговую политику США.