Комитет сената США одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря

Комитет по международным делам Сената США одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря, первого из ключевых назначенцев президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал C-Span.

Теперь кандидатуру Рубио предстоит утвердить полному составу верхней палаты Конгресса.

Если сенат одобрит кандидатуру, 53-летний сенатор от Флориды станет первым латиноамериканцем, возглавившим Государственный департамент США. На недавних слушаниях в палате он заявил о намерении неукоснительно следовать политике Трампа, ориентированной на защиту национальных интересов страны.

«Внешняя политика Соединенных Штатов будет определяться президентом, а моя задача - консультировать его и исполнять указания», - заявил Рубио, отметив, что первоочередной целью новой администрации является обеспечение «безопасности, силы и процветания» Америки.

Марко Рубио славится своими строгими позициями по вопросам, касающимся Китая, Ирана, Кубы и Венесуэлы. Во время своих выступлений в Сенате он акцентировал внимание на необходимости усиления позиций Соединенных Штатов в Арктическом регионе и защиты Панамского канала от возможного китайского влияния. Кроме того, он выразил поддержку НАТО и подчеркнул важность «решительного дипломатического подхода» и «взаимных компромиссов» для достижения мирного разрешения конфликта в Украине.

За несколько месяцев до вступления в должность президента Трамп начал формировать команду, которая в ближайшие четыре года будет управлять страной. В нее, в частности, войдут критик НАТО, телеведущий и Илон Маск.

Ранее Рубио назвал нереалистичной мысль о том, что Украина сможет вернуть территории.