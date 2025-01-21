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Комитет сената США одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря

Комитет сената США одобрил Рубио на пост госсекретаря в администрации Трампа
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Anna Rose Layden/Pool Photo via AP

Комитет по международным делам Сената США одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря, первого из ключевых назначенцев президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал C-Span.

Теперь кандидатуру Рубио предстоит утвердить полному составу верхней палаты Конгресса.

Если сенат одобрит кандидатуру, 53-летний сенатор от Флориды станет первым латиноамериканцем, возглавившим Государственный департамент США. На недавних слушаниях в палате он заявил о намерении неукоснительно следовать политике Трампа, ориентированной на защиту национальных интересов страны.

«Внешняя политика Соединенных Штатов будет определяться президентом, а моя задача - консультировать его и исполнять указания», - заявил Рубио, отметив, что первоочередной целью новой администрации является обеспечение «безопасности, силы и процветания» Америки.

Марко Рубио славится своими строгими позициями по вопросам, касающимся Китая, Ирана, Кубы и Венесуэлы. Во время своих выступлений в Сенате он акцентировал внимание на необходимости усиления позиций Соединенных Штатов в Арктическом регионе и защиты Панамского канала от возможного китайского влияния. Кроме того, он выразил поддержку НАТО и подчеркнул важность «решительного дипломатического подхода» и «взаимных компромиссов» для достижения мирного разрешения конфликта в Украине.

За несколько месяцев до вступления в должность президента Трамп начал формировать команду, которая в ближайшие четыре года будет управлять страной. В нее, в частности, войдут критик НАТО, телеведущий и Илон Маск.

Ранее Рубио назвал нереалистичной мысль о том, что Украина сможет вернуть территории.

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