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Полицейские спасли пожилую россиянку от перевода сбережений мошенникам

В Череповце полицейские спасли пенсионерку от телефонных мошенников
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Depositphotos

В Череповце полицейские спасли пожилую женщину от перевода сбережений телефонным мошенникам. Об этом сообщает vologda.mk.ru.

По информации издания, пенсионерке 1947 года рождения на протяжении двух дней звонили аферисты. Они представлялись сотрудниками службы финансового мониторинга и убедили пожилую россиянку, что ей необходимо спасать свои деньги путем их перевода на «безопасный счет». Однако супруг женщины заподозрил неладное и обратился в полицию.

Супруг пенсионерки вместе с полицейскими приехали к ним домой, однако женщины дома не было. Позже ее нашли в одном из торговых центров, где она возле банкомата намеревалась отправить аферистам 540 тысяч рублей. Благодаря стражам порядка сбережения удалось сохранить, возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин лишился 13 млн рублей и квартиры, поверив лжесиловикам.

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