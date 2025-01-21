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Россиянин лишился 13 млн рублей и квартиры, поверив лжесиловикам

В Новосибирске мужчина лишился 13 млн рублей и квартиры из-за мошенников
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Ilya Naymushin/Reuters

В Новосибирске мужчина поверил лжесиловикам и лишился квартиры вместе с накоплениями. Об этом со ссылкой на телепередачу «Прецедент» сообщает MoneyTimes.

По информации издания, летом прошлого года с новосибирцем связались неизвестные, которые представились якобы сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты сказали ему, что энергетическая компания, в которой работает мужчина, причастна к финансированию украинских диверсантов. При этом они упомянули имя коллеги россиянина, и тот поверил злоумышленникам.

Введенный в заблуждение новосибирец передал аферистам свои сбережения и оформил несколько кредитов, чтобы защитить репутацию компании. Когда преступники убедили его, что находящаяся в собственности мужчины трехкомнатная квартира выставлена на продажу третьими лицами, он последовал их инструкциям и оформил «фиктивную сделку». Вырученные деньги он положил в банковскую ячейку.

Общий ущерб от действий преступников составил 13 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Красноярском крае пенсионерка осталась без квартиры из-за мошенников.

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