В РФ нашли способ производства кирпичей из отходов

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали метод производства керамических кирпичей с применением отходов деревообрабатывающей промышленности. Эта инновация позволит не только увеличить сырьевую базу для производства кирпичей и блоков в строительстве, но и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Добавление выгорающих компонентов в глиняную смесь способствует созданию необходимой пористости, улучшает равномерность обжига керамического материала и снижает потребление топлива, а также время, затрачиваемое на обжиг. Некоторые из этих добавок могут дополнительно улучшать пластичность и технологичность глиняной массы в зависимости от условий их формирования.

По словам ученых, эти отходы считаются неопасными, однако их ежегодное накопление в значительных объемах создает серьезную нагрузку на экологическую систему. Для определения максимально допустимого содержания добавок в керамической массе и оценки их влияния на конечные свойства изделий специалисты политеха подготовили лабораторные образцы. В ходе экспериментов были оценены пластичность и формовочные характеристики, а также поведение материала при различных температурах обжига, включая водопоглощение, плотность и усадку.

До этого ученые ПНИПУ разработали метод снижения экологического ущерба от производства соды.

Ранее ученые научились находить отложения ядовитых солей в печах для переплавки ядерных отходов.