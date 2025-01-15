В России нашли способ снизить вред от производства соды

ПНИПУ: вторсырье из содовых отходов сокращает ущерб окружающей среде в 20 раз

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали метод снижения экологического ущерба от производства соды. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Кальцинированную соду используют в моющих средствах, стекольной и химической отраслях, в процессе варки древесной массы и отбеливания бумаги, при обработке тканей и в других промышленных целях. Ее производство сопровождается образованием большого количества побочных продуктов — шламов. Их складирование загрязняет воду, почву и воздух шламовой пылью.

В Пермском Политехе предложили использовать шламы в качестве вторсырья при производстве кирпича, бетона и других строительных материалов.

Команда выяснила, какой экологический след оставляет изготовление кирпича и бетона с добавлением шламов содового производства.

Политехники проанализировали возможные сценарии: размещение шламов в окружающей среде, производство кирпича и бетона традиционным способом с использованием природных ресурсов и применение в качестве вторсырья для этих продуктов отходов содовой промышленности.

Оказалось, что преобразование шламов во вторичные продукты снизит экологический ущерб от содовых отходов почти в 20 раз по сравнению со складированием без переработки.

Ранее ученые научились находить отложения ядовитых солей в печах для переплавки ядерных отходов.