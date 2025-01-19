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В Пензенской области пьяный сельчанин обстрелял подростка из пневматики

В Пензенской области задержали сельчанина, обстрелявшего подростка
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Колышлейского района обстрелял из пневматического пистолета подростка, металлическая пуля попала мальчику в ногу. Об этом сообщает УМВД Пензенской области.

Инцидент произошел в одном из сел района, подросток заметил на улице знакомого, мужчина подозвал несовершеннолетнего и дважды выстрелил в него. Металлическая пуля попала мальчику в ногу, он добрался домой и рассказал о произошедшем матери.

Женщина обратилась в правоохранительные органы. Стрелявшего задержали, им оказался 22-летний сельчанин. Мужчина признался, что был пьян и не помнит, почему открыл стрельбу по юноше, а пневматический пистолет потерял по дороге домой. В отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве подростка заподозрили в стрельбе по сверстнику в школе. Инцидент произошел в школе, расположенной в районе Коптево. Один из подростков выстрелил сверстнику в ногу из пневматического оружия. Мальчику вызвали скорую, однако медицинская помощь ему не потребовалась. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее школьник выстрелил в автобус с пассажирами, чтобы похвастаться перед знакомыми.

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