Треть россиян пытались устроиться в международную компанию

Онлайн-школа английского языка Skyeng провела исследование, чтобы выяснить, как часто россияне пытались получить работу в международной компании и какие барьеры мешали им успешно пройти собеседование. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В ходе опроса выяснилось, что 16% успешно прошли собеседования и получили предложение о работе. Чуть больше (18%) рассказали, что пытались хотя бы однажды, но не смогли пройти отбор. Большинство же (65%) рассказали, что не имеют такого желания. Чаще всего желающие устроиться в международную компанию опасаются высокой конкуренции — об этом рассказали 62% россиян. Недостаток профессиональных навыков останавливает от такого карьерного шага 15% россиян, а каждый десятый не готов менять страну проживания и переезжать за границу ради новой работы. При этом 13% россиян считают барьером при трудоустройстве недостаточный уровень английского языка.

По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, за последний год от международных компаний было опубликовано более 1 млн вакансий. Наибольшая доля вакансий от российских компаний, содержащих обязательное требование к владению английским языком, приходится на вакансии переводчика, менеджера по стратегии, менеджера по туризму, комплаенс-менеджера, технического писателя, бортпроводника. Пункт «обязательное знание английского языка» содержат от 30 до 60% таких вакансий. В каждой пятой вакансии менеджера по продукту, гейм-дизайнера, сетевого инженера, редактора, DevOps-инженера работодатели просят, чтобы кандидат владел английским.

«По нашим данным, карьерная цель — один из самых популярных факторов мотивации у тех, кто учит английский язык. В среднем 15% учеников занимаются английским, чтобы продвинуться по карьере. В отличие от других факторов, на уровень владения английского языка можно легко повлиять. Ученики, которые приходят на курс ради карьерных целей и четко следуют расписаниям занятий, улучшают английский на один уровень за 3 месяца», — комментирует Марина Евстратова, продакт-менеджер Skyeng.

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