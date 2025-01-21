Врач предупредил об опасности лечения геморроя народными средствами

Геморрой — весьма болезненная проблема, от которой страдают миллионы людей по всему миру. Несмотря на, мягко говоря, неприятную симптоматику, больные все же не спешат показаться врачу. Одни из-за стеснения, другие — из-за чрезмерного доверия к народным средствам. Однако в случае с геморроем народная медицина может, скорее, навредить, чем помочь, заявил в беседе с «Газетой.Ru» врач-колопроктолог «СМ-Клиника» Алексей Винников.

По собственным наблюдениям врача, многие пациенты считают геморрой «обычной болячкой», на которую не стоит тратить много времени.

«Беда в том, что некоторые люди игнорируют первые симптомы болезни, и напрасно. Ведь этому заболеванию свойственно прогрессировать, как и многим другим патологиям. На поздних стадиях геморрой заявляет о себе уже сильными анальными болями и воспаленными узлами в заднем проходе. Такое состояние порой мешает человеку не только двигаться или сидеть, но даже просто лежать», — заметил колопроктолог.

Особенно болезненно проявляет себя наружный геморрой, доставляющий массу неудобств из-за частых обострений. Все начинается с появления геморроидальных узлов (шишек) вокруг анального отверстия, которые можно прощупать самостоятельно. По мере развития заболевания узлы увеличиваются, вызывая боль, зуд и кровотечения.

На приеме у врача пациенты часто жалуются помимо жжения и боли на ощущение тяжести или давления внизу живота во время опорожнения кишечника. В особых случаях дефекация становится настолько болезненной, что человек начинает сознательно избегать ее. Это может привести к так называемому «психологическому» (неврогенному) запору. А это уже грозит здоровью куда более серьезными последствиями, от обострения самого геморроя до более тяжелой ситуации — закупорки кишечника (кишечной непроходимости).

Но еще куда больший вред здоровью наносит самолечение. По мнению Винникова, попытки вылечить геморрой с помощью народных средств часто приводят к обратному эффекту.

«Чего только не придумают люди, лишь бы избавиться от болезненных ощущений. В моей практике были случаи, когда пациенты не гнушались даже прикладывать к больному месту компрессы с сырым картофелем, алоэ или пиявок. Якобы это помогает устранить отечность геморроидальных узлов, и через какое-то время они сами рассасываются. А некоторые пили травяные отвары или делали себе паровые ванночки, которые, по слухам, тоже каким-то чудесным образом влияют на узлы. Но в результате все эти действия оказывались не только бесполезны, но иногда даже усугубляли самочувствие больного человека. У людей настолько сильно обострялось воспаление наружных узлов, сопровождаясь анальным кровотечением, что единственным выходом из сложной ситуации оставалась операция», — объяснил специалист.

Также он отметил, что в медицинской практике колопроктологов нередки случаи, когда врачам приходится лечить хирургическим путем осложнения, вызванные самолечением. Как показывает опыт специалистов, пользы от народной медицины ноль, а вот последствия могут быть печальными. Ведь результатом необдуманных решений в конечном счете становятся только хирургические вмешательства и длительное восстановление.

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