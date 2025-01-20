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Человек сгорел из-за непотушенной сигареты в Тюмени

В Тюмени человек сгорел из-за непотушенной сигареты
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МЧС России

В Тюмени непотушенная сигарета стала причиной пожара в частном доме. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

По информации министерства, инцидент произошел 20 января в частном жилом доме, расположенном на Садовой улице. Очевидцы сообщили, что строение горит, и на место прибыли пожарные.

К моменту прибытия сотрудников экстренных служб деревянный дом горел внутри. Пожар ликвидировали на площади в 30 квадратных метров силами 18 пожарных и четырех единиц спецтехники.

Предварительно, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. В пожаре сгорел человек.

До этого в Кисловодске один человек пострадал во время пожара в обувном цехе. Его доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у него признаки отравления продуктами горения.

Ранее в Ярославле ребенок вылез из окна во время пожара в квартире.

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