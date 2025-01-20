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Человек пострадал во время пожара в обувном цехе в Кисловодске

В Кисловодске при пожаре в обувном цехе пострадал человек
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Максим Богодвид/РИА Новости

В Кисловодске один человек пострадал во время пожара в обувном цехе. Об этом в Telegram сообщает глава города Евгений Моисеев.

По информации городского главы, одного человека доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него признаки отравления продуктами горения.

Человек пострадал во время пожара, охватившего частный цех по пошиву обуви, который находится на улице Чехова. Огонь распространился на площади в 500 квадратных метров. Тушением возгорания занимаются 39 сотрудников экстренных служб и десять единиц техники.

Моисеев призвал горожан убрать личный транспорт с улицы Чехова, так как он мешает движению спецтехники. По его словам, благодаря быстрым действиям пожарных на данный момент угрозы стоящим вблизи возгорания домам нет.

До этого Кисловодске пламя с горящего обувного цеха перекинулось на жилые дома.

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