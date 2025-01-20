Американский лжеврач из TikTok обманул россиянку на полмиллиона рублей

РЕН ТВ: лжеврач-иностранец из TikTok обманул женщину из Уфы на 500 тысяч рублей

Женщина из Уфы потеряла более 500 тысяч рублей, поверив лжеврачу-иностранцу из TikTok. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, 59-летняя россиянка в TikTok познакомилась с мужчиной, который представился Ричардом Джексоном. Он сообщил, что якобы проживает в США и работает врачом. Злоумышленник периодически созванивался с женщиной по видеосвязи и обещал приехать к ней в Уфу.

В июне прошлого года он пожаловался уфимке, что ему якобы заблокировали счета, и попросил ее забрать чек, который он якобы оплатит после приезда в Россию. За доставку чека женщине пришлось заплатить 50 тысяч рублей. Позже под различными предлогами мошенники вытянули из россиянки все сбережения. Ей пришлось взять кредит, чтобы заплатить 332 тысячи «налога турецкому банку». В общей сложности она отправила аферистам более 560 тысяч рублей.

В какой-то момент она поняла, что ее обманывают, и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее школьница по совету мошенников отправила почти 700 тысяч рублей «в налоговую».