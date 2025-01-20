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Школьница по совету мошенников отправила почти 700 тысяч рублей «в налоговую»

РЕН ТВ: в Москве школьница отдала мошенникам почти 700 тысяч рублей
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Shutterstock

Мошенники под видом сотрудников налоговой службы обманули 15-летнюю московскую школьницу, они заставили девочку передать курьеру все имевшиеся в доме наличные. Об этом сообщает РЕН ТВ.

С несовершеннолетней связались неизвестные, они представились должностными лицами и сообщили школьнице, что ей срочно необходимо «задекларировать» все наличные, имеющиеся в доме. Девочка нашла дома 350 тысяч рублей и три тысячи долларов, положила их в сумку-шопер и передала курьеру.

Мошенники заверили потерпевшую, что деньги будут доставлены в налоговую. Родители школьницы обратились в правоохранительные органы, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что семилетняя томичка перевела 460 тысяч рублей со счетов родителей ради игровых денег. Девочка играла в онлайн-игру, когда с ней связались неизвестные и предложили приобрести игровую валюту. Выполняя указания «наставника», ребенок оформил на родителей кредиты и перевела с их счетов деньги аферистам. Девочка играла и оформила на родителей кредиты и перевела с их счетов деньги аферистам.

Ранее школьница из Тувы оставила родителей без денег, поверив мошенникам из онлайн-игры.

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