Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бабушка остановила внука, собиравшегося отдать мошенникам хранившееся дома деньги

В Москве бабушка помешала 16-летнему внуку отдать сбережения мошенникам
close
Shutterstock

В Москве 16-летний юноша поверил мошенникам и собрал деньги, чтобы передать курьеру, но его остановила бабушка, пишет «Сапа».

По данным Telegram-канала, сначала несовершеннолетнему поступил звонок с неизвестного номера. Женщина представилась заместителем директора его школы и сообщила учащемуся, что из-за неуспеваемости он не проходит во второе полугодие. Мошенница убедила подростка оставить некое заявление на «Госуслугах», а потом сообщить ей код из SMS.

Через некоторое время на телефон юноше пришло уведомление об открытии банковского счета. Затем аферисты позвонили ему уже с другого номера и стали действовать по стандартной схеме, испугав школьника сообщением о подозрительных запросах на банковские переводы. Он согласился на «дистанционный обыск», в ходе которого выяснилось, что у его родителей дома хранятся 235 тыс. рублей и €800.

Молодому человеку предложили задекларировать денежные средства, и он, действуя по указанию злоумышленников, уже сложил наличные в пакет и собирался выйти на улицу, чтобы передать их курьеру, но его бабушка задала внуку пару уточняющих вопросов и разоблачила аферистов, те некоторое время еще пытались связаться с доверчивым подростком, но он перестал отвечать на звонки.

Ранее пенсионерка отдала мошенникам 1,5 млн рублей, надеясь спасти внука от мобилизации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами