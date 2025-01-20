Бабушка остановила внука, собиравшегося отдать мошенникам хранившееся дома деньги

В Москве 16-летний юноша поверил мошенникам и собрал деньги, чтобы передать курьеру, но его остановила бабушка, пишет «Сапа».

По данным Telegram-канала, сначала несовершеннолетнему поступил звонок с неизвестного номера. Женщина представилась заместителем директора его школы и сообщила учащемуся, что из-за неуспеваемости он не проходит во второе полугодие. Мошенница убедила подростка оставить некое заявление на «Госуслугах», а потом сообщить ей код из SMS.

Через некоторое время на телефон юноше пришло уведомление об открытии банковского счета. Затем аферисты позвонили ему уже с другого номера и стали действовать по стандартной схеме, испугав школьника сообщением о подозрительных запросах на банковские переводы. Он согласился на «дистанционный обыск», в ходе которого выяснилось, что у его родителей дома хранятся 235 тыс. рублей и €800.

Молодому человеку предложили задекларировать денежные средства, и он, действуя по указанию злоумышленников, уже сложил наличные в пакет и собирался выйти на улицу, чтобы передать их курьеру, но его бабушка задала внуку пару уточняющих вопросов и разоблачила аферистов, те некоторое время еще пытались связаться с доверчивым подростком, но он перестал отвечать на звонки.

Ранее пенсионерка отдала мошенникам 1,5 млн рублей, надеясь спасти внука от мобилизации.