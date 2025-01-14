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Пенсионерка отдала мошенникам 1,5 млн рублей, надеясь спасти внука от мобилизации

Пенсионерка из Воронежской области отдала 1,5 млн, спасая внука от мобилизации
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Depositphotos

В Воронежской области пенсионерка отдала мошенникам более 1,5 млн рублей, чтобы уберечь внука от участия в СВО. Об этом сообщила полиция региона.

За помощью к правоохранителям 73-летняя жительница Хохольского района обратилась еще в 2023 году, она пояснила, что стала жертвой мошенников, которые выманили у нее деньги, предложив помощь. Они связались с женщиной осенью 2022 года в разгар мобилизации и заявили, что смогут защитить ее внука от воинской службы.

За содействие пенсионерка отдала неизвестному, обещавшему привлечь своих высокопоставленных знакомых, более 1,5 млн. Впоследствии женщина узнала, что ее внук не подлежит призыву, и поняла, что столкнулась с аферистом.

Подозреваемого в мошенничестве, которым оказался 60-летний житель Новоусманского района, недавно задержали при поддержке Росгвардии. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее россиянка дважды сдала в воинскую часть сбегавшего мобилизованного сына.

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