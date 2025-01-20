Наркоторговец убегал от полиции по балконам и упал с третьего этажа

Во Франции мужчина упал с высоты нескольких этажей, пытаясь скрыться от полицейских, сообщает Actu17.

Инцидент произошел 17 января в 13-м округе в Марселе. Ведя наружное наблюдение в районе Сен-Жюст-Бельвю, полицейские заметили двух человек, занимавшихся наркоторговлей. Они вмешались, и один из подозреваемых был немедленно задержан. Второй сумел сбежать и укрылся в одном из многоквартирных домов в этом районе. Полицейские обыскали общие помещения здания и по порядку проверяли все квартиры, пока наконец не нашли подозреваемого.

Молодой человек проник в одну из квартир на третьем этаже, а затем укрылся на балконе. Осознав, что полиция близко, наркоторговец попытался спуститься на землю по балконам, но в какой-то момент потерял равновесие и упал с высоты. Его нашли под окнами с тяжелыми травмами. С многочисленными переломами он был срочно доставлен в больницу, где ему провели экстренную операцию. Его подельник уже заключен под стражу.

Ранее 18-летний юноша угнал машину и разбился, уходя от полицейской погони.