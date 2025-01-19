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Россиянин сломал возлюбленной челюсть и облил ее кипятком из чайника

В Тульской области мужчина избил и облил кипятком сожительницу
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Depositphotos

Житель Суворова признан виновным в избиении своей сожительницы, мужчина избил женщину и вылил ей на голову кипяток. Об этом сообщает портал «Тульская пресса».

По данным следствия, в мае 2024 года обвиняемый с сожительницей находился в гостях у приятеля, компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент между мужчиной и женщиной возникла ссора, житель Суворово ударил возлюбленную кулаком в лицо и сломал ей челюсть, а затем схватил чайник с кипятком и вылил ей на голову.

Пострадавшую госпитализировали с переломом челюсти и ожогами шеи и головы. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, приговором суда он признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью, ему назначено наказание в виде одного года и трех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что житель Красного Сулина получил 10 лет колонии за нападение на сожительницу. Пьяный россиянин поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта мужчина схватил женщину за одежду и вытолкнул из окна третьего этажа. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее на Сахалине мужчина протащил девушку по дороге за волосы и избил ногами.

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