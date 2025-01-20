Для скучающей в одиночестве рыбы-луны в аквариуме сделали картонных посетителей

В Японии для скучающей в одиночестве рыбы-луны в аквариуме, закрытом на ремонт, сделали картонных посетителей, пишет издание Mainichi.

В аквариуме, находившемся на реконструкции, рыба-луна, страдавшая от болезни, поправилась после того, как рядом с ней поставили картонных «зрителей». Это навело аквариумистов на мысль, что животное испытывает одиночество.

Специалисты полагают, что отсутствие посетителей, а также вибрации и звуки от строительных работ могли стать причиной проблем со здоровьем у рыбы. Животное перестало есть медуз и начало тереться телом об акриловый резервуар.

На следующий день после появления «зрителей» рыба снова начала активно питаться и продемонстрировала постепенные признаки выздоровления.

«Я надеюсь, что многие люди заинтересуются рыбой-луной, и когда реконструкция будет завершена, я бы хотела, чтобы посетители махали ей перед аквариумом», — рассказала представительница заведения.

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