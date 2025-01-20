В Дагестане у подростка, ударившего ножом полицейских, выявили психическое расстройство

Временное психическое расстройство выявили у подростка из Дагестана, который ударил ножом полицейских, из-за чего его могут направить на принудительное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Инцидент произошел ночью 6 мая 2024 года в Сергокалинском районе Дагестана. Сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) на служебном автомобиле везли 16-летнего подростка в отдел, чтобы оформить административное правонарушение. В машине юноша достал нож и несколько раз ударил двух полицейских. Один полицейский получил легкое ранение. В отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ).

«Согласно заключению комиссии экспертов, у обвиняемого в настоящее время имеется временное психическое расстройство, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера», — отмечается в сообщении.

В мае Telegram-канал Mash Gor писал, что молодой человек напал на правоохранителей, чтобы отомстить за двоюродных братьев, которые отбывают наказание по статье об экстремизме.

Ранее юноша пырнул подростка ножом в грудь из-за лошади в Дагестане.