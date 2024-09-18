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Юноша пырнул подростка ножом в грудь из-за лошади в Дагестане

В Дагестане юноша вонзил нож в грудь подростку и-за лошади

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Depositphotos

В Дагестане 19-летний юноша с ножом напал на 17-летнего подростка из-за лошади. Об этом сообщает УМВД РФ по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 16 сентября в поселке Красноармейск. Местный житель во время словесного конфликта с подростком на проспекте Казбекова вонзил несовершеннолетнему нож в грудь.

В результате пострадавшего подростка с ранением в область груди госпитализировали. Подозреваемого в нападении доставили в отдел полиции.

Предполагаемый злоумышленник рассказал, что его старший брат за 40 тысяч рублей продал лошадь старшему брату пострадавшего, однако родственник раненого в итоге не заплатил за животное. При встрече между двумя молодыми людьми из-за этого произошел скандал, в ходе которого юноша и пырнул его ножом.

Ранее мужчина с ножом набросился на двух женщин в Южно-Сахалинске и порезал их.

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