Челябинский завод по ошибке начислил рабочим миллионные зарплаты

Один из челябинских заводов по ошибке начислил рабочим зарплаты в миллионы рублей. Об этом пишет kp.ru.

Вместо привычных 50–80 тысяч рублей сотрудники предприятия получили на свои зарплатные карты пять-восемь миллионов рублей. Радостных рабочих быстро расстроили, пояснив, что это была банковская ошибка.

Адвокат Илья Филатов в разговоре с изданием отметил, что в случае отказа работников возвращать средства, дело может закончиться судом. Заводу придется доказывать, что данный денежный перевод был сделан по ошибке.

Недавно газета «Известия» со ссылкой на исследование рекрутинговой компании get experts писала, что в 2024 году многие отрасли экономики показали рост зарплат более чем на 20%. Больше всего зарплаты выросли в логистике (в 36% компаний), ИТ (18%), строительстве (15%), производстве химического сырья (11%), автомобильном бизнесе (10%). Небольшой рост дохода зафиксирован также в фармацевтике — 2%.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» поднял зарплату рабочим на 34% за год.