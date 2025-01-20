У школьника обнаружили в легких пиявку после его жалоб на кашель

У семилетнего мальчика из Китая обнаружили живую пиявку в легких, пишет Daily Star. До этого он постоянно жаловался на сильный кашель.

В Китае школьник по имени Сяосян столкнулся с серьезной проблемой — у него появился сильный кашель с кровью в слюне. Ранее он уже обращался за лечением в больницу, но когда терапия не дала результатов, мальчика перевели в педиатрическое отделение в другой клинике.

После проведения ингаляционной процедуры врачи были шокированы, когда Сяосян яростно откашлял живую пиявку длиной около 12 см. Медики решили провести бронхоскопию, чтобы проверить, нет ли в легких мальчика других насекомых.

Лечение прошло успешно, и Сяосян полностью выздоровел. Если бы попытки удалить пиявку не увенчались успехом, насекомое могло бы заблокировать дыхательные пути ребенка и вызвать удушье, считают медики.

Семья мальчика живет в сельской местности и часто посещает реку в свободное время. Считается, что во время одного из таких дней пиявка проникла в трахею школьника после того, как он вдохнул ее яйцо или личинку в дыхательные пути.

Ранее школьник два года жаловался на неприятный запах из-за застрявшего в носу шурупа.