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Школьник 2 года жаловался на неприятный запах из-за застрявшего в носу шурупа

OC: в Китае мальчик 2 года жаловался на неприятный запах из-за шурупа в носу

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В Китае мальчик два года жаловался на неприятный запах, пока врачи не обнаружили в его носу застрявший шуруп, пишет Oddity Central.

Семилетний школьник в течение двух лет жаловался на странный неприятный запах. Родители не придавали серьезного значения его словам, полагая, что это выдумка. Однако в последние недели жалобы ребенка стали более частыми, и семья решила обратиться за медицинской помощью.

Врач, осмотрев пальчика, обнаружил у него черное образование в ноздре, что подтвердилось результатами компьютерной томографии. Идентифицировать инородный предмет оказалось сложно, поскольку он находился слишком высоко в носовой полости, а попытки его извлечения могли представлять опасность.

Тем не менее, оставлять предмет в носу также было крайне нежелательно из-за риска образования инфекции. Было решено провести операцию, в ходе которой из носа ребенка достали шуруп.

«Сначала было невозможно понять, что это такое, из-за долгого нахождения предмета в носу», — рассказали врачи.

После успешной операции мальчик полностью выздоровел и больше не ощущает неприятного запаха.

Ранее мужчина из США 26 лет прожил с деталью LEGO в носу и не подозревал об этом.

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