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Пару, сдавшую дом на 11 дней в аренду незнакомцам, ждал неприятный сюрприз

В США пара сдала дом в аренду незнакомцам и не узнала свое жилье
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Shutterstock

В США жители штата Небраска сдали свой дом на время отпуска незнакомцам и не узнали жилье после возвращения. Арендаторы устроили в комнатах нарколабораторию. Об этом сообщает WOWT.

Пара из города Омаха, Дэниел и Джослин Медрано, разместили объявление об аренде дома на время своего визита к родственникам в другой регион. Они очень обрадовались, узнав, что их жилье почти сразу забронировали на 11 дней.

«Это было лучшее предложение, которое мы когда-либо получали. Целых 11 дней! Мы были в приятном волнении, так как эта сделка сразу окупила нашу семейную поездку на праздники во Флориду», — признался Дэниел Медрано, уточнив, что в тот момент они уже находились у семьи в другом штате и общались с арендатором по интернету.

По словам мужчины, они уже два года сдавали свой дом, когда отправлялись в отпуск, и ранее все проходило без инцидентов.

Хозяин жилья отметил, что гость сразу перечислил оплату за весь период. В первый день, как отметила пара, мужчина не заселился, что смутило их. Они наблюдали за домом по установленным снаружи камерам. На второй день арендатор появился вместе с двумя незнакомцами. После этого мужчины стали заносить в помещение подозрительные предметы. Сначала пару думала, что мужчины собираются организовать вечеринку, но позже их худшие опасения подтвердились — незнакомцы занимались противозаконной деятельностью.

Владельцы недвижимости не могли выехать домой сразу и через пару дней обратились в правоохранительные органы. Полицейские организовали за домом наблюдение и задержали троих мужчин. За время пребывания в доме они изготовили более 45 кг наркотиков.

По возвращении домой супруги Медрано не узнали своего жилья. Вся мебель, стены и вещи были покрыты химической пылью от изготовления запрещенных веществ, в комнатах сильно пахло аммиаком. Потерпевшие отметили, что пока их дом не пригоден для проживания и заехать в него они смогут только после генеральной уборки, которая обойдется им в 26 тысяч долларов.

Ранее житель Шанхая превратил арендованную квартиру в курятник.

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