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Арендатор превратил квартиру в курятник, а хозяин обнаружил это только спустя два года

Житель Шанхая превратил арендованную квартиру в курятник
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В Китае мужчина воспользовался доверчивостью знакомого, снял у него квартиру и устроил там птицеферму. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

По информации издания, житель Шанхая сдал квартиру в аренду приятелю два года назад, и все это время не проверял, в каком состоянии находится помещение. Заглянув туда в начале 2025 года, он сильно удивился, когда увидел, что мужчина превратил его гостиную в настоящую птицеферму. Тот разместил в комнате насесты для кур, а куры и цыплята свободно разгуливали по помещению.

Часть стен в квартире обрушилась. По словам потерпевшего, на ремонт у него уйдет гораздо больше денег, чем он выручил за два года сдачи недвижимости в аренду.

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