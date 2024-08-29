Россиянам назвали продукты, которые помогут улучшить работу мозга

Ягоды, включая чернику, вишню и черноплодную рябину, являются одними из самых полезных продуктов для работы мозга. Об этом kp.ru рассказал исследователь, директор Института биологии старения Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, член-корреспондент РАН, ведущий Telegram-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев.

«Они содержат вещества флавоноиды и антоцианы, которые повышают устойчивость клеток головного мозга к недостатку кислорода, расширяют и укрепляют сосуды, обладают способностью снижать нейровоспаление», — отметил эксперт.

Помимо этого, он рекомендует включать в свой рацион орехи и семена, которые помогут поддержать когнитивные функции и защищать от возрастных изменений, а также жирные сорта рыбы (сардины, лосось, сельдь) для улучшения памяти и настроения. По словам Москалева, пользу для работы мозга также оказывают капуста, особенно брокколи, а также специи — пажитник, орегано, базилик, куркума, тимьян, чабрец, черный и острый красный перец.

Ученые из Университета Южной Австралии до этого обнаружили, что частые перекусы могут негативно сказываться на когнитивных способностях. Это может быть обусловлено тем, что постоянные перекусы приводят к нестабильному уровню глюкозы в крови, что, в свою очередь, негативно влияет на активность мозга.

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