Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель дома в Красноярске напал на мужчин, которые раскладывали рекламу по ящикам

Красноярец избил и выгнал из подъезда мужчин, разносивших рекламные листовки

Житель Красноярска напал на мужчин, разносивших рекламные листовки, и выгнал их из подъезда. Запись с установленной там камеры видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «ЧП Красноярск».

Инцидент произошел 17 января в многоэтажке по адресу улица Карамзина, 6. Судя по кадрам, молодые люди зашли в подъезд, чтобы разложить рекламу по почтовым ящикам, и успели заполнить примерно половину прежде, чем на первый этаж на лифте спустились двое мужчин. Один из них закурил, а второй обратился к промоутерам.

Затем житель дома набросился на них, несколько раз ударил рукой и пнул в спину, выгнав из подъезда. Некоторые комментаторы сочли, что нападавший поступил правильно, другие осудили столь агрессивное поведение красноярца. В полиции города уточнили, что с заявлением по факту произошедшего к ним никто не обращался.

Ранее в Рыбинске двое неизвестных жестоко избили пожилого человека за замечание о громкой музыке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами