Житель дома в Красноярске напал на мужчин, которые раскладывали рекламу по ящикам

Житель Красноярска напал на мужчин, разносивших рекламные листовки, и выгнал их из подъезда. Запись с установленной там камеры видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «ЧП Красноярск».

Инцидент произошел 17 января в многоэтажке по адресу улица Карамзина, 6. Судя по кадрам, молодые люди зашли в подъезд, чтобы разложить рекламу по почтовым ящикам, и успели заполнить примерно половину прежде, чем на первый этаж на лифте спустились двое мужчин. Один из них закурил, а второй обратился к промоутерам.

Затем житель дома набросился на них, несколько раз ударил рукой и пнул в спину, выгнав из подъезда. Некоторые комментаторы сочли, что нападавший поступил правильно, другие осудили столь агрессивное поведение красноярца. В полиции города уточнили, что с заявлением по факту произошедшего к ним никто не обращался.

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